VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3 bin TL olarak belirlenmiştir.