VGM burs sonucu sorgulama: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
21 Ekim'de başlayan VGM yükseköğrenim burs başvuruları 31 Ekim tarihinde sona erdi. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan öğrenciler, VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2025-2026 VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih...
VGM burs sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu, Türkiye'de eğitim gören yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardan biridir. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM yükseköğrenim burs başvuruları 21 - 31 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.
VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.
2025-2026 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından www.vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.
Başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular VGM'nin internet sitesi üzerinden yapılacak.
VGM ortaöğretim burs sonuçları "https://burs.vgm.gov.tr/Basvuru/WF_Burs_Sonuc_Sorgu_OO.ASPX" adresi üzerinden sorgulanacak
VGM yükseköğretim burs sonuçları ise "https://burs.vgm.gov.tr/WF_Uyarilar.aspx?YO=Vas24t1Y100" adresi üzerinden sorgulanacak.
VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?
2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3 bin TL olarak belirlenmiştir.