Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem VGM burs sonucu sorgulama: VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        VGM burs sonucu sorgulama: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        21 Ekim'de başlayan VGM yükseköğrenim burs başvuruları 31 Ekim tarihinde sona erdi. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan öğrenciler, VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2025-2026 VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2025 - 19:48 Güncelleme: 15.11.2025 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          VGM burs sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu, Türkiye'de eğitim gören yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardan biridir. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        • 2

          VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          VGM yükseköğrenim burs başvuruları 21 - 31 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.

          VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

          2025-2026 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz

        • 3

          VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından www.vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

          Başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular VGM'nin internet sitesi üzerinden yapılacak.

          VGM ortaöğretim burs sonuçları "https://burs.vgm.gov.tr/Basvuru/WF_Burs_Sonuc_Sorgu_OO.ASPX" adresi üzerinden sorgulanacak

          VGM yükseköğretim burs sonuçları ise "https://burs.vgm.gov.tr/WF_Uyarilar.aspx?YO=Vas24t1Y100" adresi üzerinden sorgulanacak.

          VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

          2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3 bin TL olarak belirlenmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
        Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
        İstanbul'da sahile akın
        İstanbul'da sahile akın
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        "Burada herkesin yeri dolar"
        "Burada herkesin yeri dolar"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        İddia: ABD'nin Suriye ile anlaşması İsrail'i endişelendirdi
        İddia: ABD'nin Suriye ile anlaşması İsrail'i endişelendirdi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Habertürk Anasayfa