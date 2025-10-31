VGM burs sonuçları sorgulama ekranı: 2025-2026 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025-2026 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru süreci sona eriyor. Ortaöğrenim bursu başvuruları 1-15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. 21 Ekim'de başlayan yükseköğrenim bursu başvuruları ise 31 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Başvurularını tamamlayan ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans öğrencileri ise sonuçlar için gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025-2026 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı...
2025-2026 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuruları için son saatlere girildi. Ön lisans ve lisans eğitim gören üniversite öğrencileri 31 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar başvuru yapabilecek. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler ise 1-15 Ekim tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmişti. Bu kapsamda başvuruda bulunan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, ortaöğrenim ve yükseköğrenim VGM burs başvuruları ne zaman sonuçlanacak? İşte, 2025-2026 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı...
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (VGM) resmi internet sitesinde, ortaöğrenim bursu başvuruları ile ilgili olarak ‘’Başvuru değerlendirme işlemleri devam etmektedir.’’ ifadelerine yer verildi.
Yükseköğrenim bursu başvuruları, 31 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.
VGM üniversite burs başvurularının değerlendirme işlemlerine ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak.
2025-2026 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından www.vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.
Başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular VGM'nin internet sitesi üzerinden yapılacak.
VGM ortaöğretim burs sonuçları "https://burs.vgm.gov.tr/Basvuru/WF_Burs_Sonuc_Sorgu_OO.ASPX" adresi üzerinden sorgulanacak
VGM yükseköğretim burs sonuçları ise "https://burs.vgm.gov.tr/WF_Uyarilar.aspx?YO=Vas24t1Y100" adresi üzerinden sorgulanacak.
VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?
2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.
VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?
Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.
