2025-2026 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuruları için son saatlere girildi. Ön lisans ve lisans eğitim gören üniversite öğrencileri 31 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar başvuru yapabilecek. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler ise 1-15 Ekim tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmişti. Bu kapsamda başvuruda bulunan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, ortaöğrenim ve yükseköğrenim VGM burs başvuruları ne zaman sonuçlanacak? İşte, 2025-2026 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı...