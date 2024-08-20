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        Haberler Bilgi VGM burs başvurusu başladı mı? 2024-2025 VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

        VGM burs başvurusu başladı mı? 2024-2025 VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurularında geri sayım sürüyor. Yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine karşılıksız olarak verilen VGM bursunda, başvuru süreci geçtiğimiz sene ortaöğrenimde 1 - 31 Ekim, yükseköğrenimde ise 20 - 31 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Peki, "VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?" İşte 2024-2025 VGM burs başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 20:12 Güncelleme: 20.08.2024 - 20:12
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        • 1

          2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, VGM burs başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihler arasında alınan burs başvuruları 'www.vgm.gov.tr' adresi üzerinden yapılmaktadır. Peki, "VGM burs başvurusu başladı mı? 2024-2025 VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?" İşte VGM burs başvurularının başlayacağı tarih...

        • 2

          VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          2024-2025 eğitim yılı için VGM burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl hatırlanacağı gibi VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 31 Ekim, yükseköğrenim burs başvuruları ise 20 - 31 Ekim tarihleri aralığında alınmıştı.

          VGM bursu başvuru tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          VGM BURSU NE KADAR?

          VGM burs tutarı yeni eğitim dönemi için henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000 TL’ye çıkarılmıştı.

        • 4

          VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

          a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

          b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

          c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

          ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

          d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

          e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

          f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

          g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

        • 5

          Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

          Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

        • 6

          Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.

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