VGM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

VGM burs başvuruları sayfasından yaptığı açıklamada; "2024 – 2025 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüz eğitim yardımı/burs başvuru dönemi başlamıştır. Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihlerimiz belirlenmiş olup yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2024 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde bu sayfada duyurulacaktır.

2024-2025 eğitim yılı eğitim yardımı/burs başvuruları aşağıda belirtilen tarihlerde alınacak olup burs başvuru, başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr internet sitemiz üzerinden yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

2024 – 2025 eğitim yılı için VGM ortaöğrenim eğitim yardımı/ burs başvuruları 1- 15 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.