Vezirköprü'de trafik kazası güvenlik kamerasında - SAMSUN

Alınan bilgiye göre, M.G. (59) idaresindeki 55 PM 520 plakalı otomobil, 523. Sokak'taki yokuştan indiği sırada kaldırımda bulunan telefon hat dağıtım kutusuna çarptı.Sürücünün yaralanmadan atlattığı kaza anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Kazanın ardından polis ekipleri, M.G'yi alkol muayenesi için hastaneye götürdü. Sürücü hakkında alkollü araç kullandığı ve kamu malına zarar verdiği iddiasıyla cezai işlem yapılacağı öğrenildi.

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