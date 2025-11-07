Habertürk
        Veysel Bilen'den play-off sözleri! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Veysel Bilen'den play-off sözleri!

        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0 yenen Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, "Hem Samsunspor camiasına hem de Türk futboluna bu katkıyı verdiğimiz için son derece mutluyuz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 00:37 Güncelleme: 07.11.2025 - 00:37
        Veysel Bilen'den play-off sözleri!
        Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, Samsunsporlu futbolcuları tebrik etti.

        Bilen, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Konferans Ligi'nde gol yemeden, sahamızda oynadığımız iki maçta üçer gollü galibiyetle bu gün 9 puana ulaştık. Hem Samsunspor camiasına hem de Türk futboluna bu katkıyı verdiğimiz için son derece mutluyuz. Burada emeği geçen başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere bütün teknik ekibimize, futbol direktörümüze ve 17 bine aşkın bu gün burada bizi destelemeye gelen vefakar Samsunspor'a gönül vermiş taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün aldığımız galibiyetle play off'u garantilemiş olduk." diye konuştu.

        Samsunspor'un "biz bitti demeden bitmez" sloganıyla son maça kadar mücadele edeceğini söyleyen Bilen, "Şimdi önümüze yeni bir hedef koyduk. Play off'u garantilediğimize göre neden ilk 8 arasına girip rakibimizi beklemeyelim? Önümüzde pazar günü oynayacağımız ligde bir Eyüpspor maçımız var. İnşallah Eyüpspor maçında da taraftarlarımızın desteğiyle güzel bir galibiyet alıp milli araya moralle gireriz. Oyuncu kardeşlerimiz her türlü övgüyü takdiri hak ediyorlar. Onları yürekten alkışlıyorum emeklerine sağlık diyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
