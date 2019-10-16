Bir bağlaç olan "Veya" sözcüğü nasıl yazılır? "Veya" ayrı mı birleşik mi? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

VEYA TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, veya şeklinde birleşik olarak yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "ve ya gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "veya"dır.