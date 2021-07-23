Türk Dil Kurumu'na göre; iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte veya kelimesinin yazılış şekli...

VEYA NASIL YAZILIR? VE YA MI, VEYA MI?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, veya şeklinde birleşik olarak yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "ve ya gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "veya"dır.

VEYA NE DEMEK, ANLAMI NE?

1. bağlaç Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut:

"Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım." - Burhan Felek

2. bağlaç Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz:

Sen, ben veya başka birileri.