Vergi dairesi çalışma saatleri 2024: Vergi dairesi kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?

REKLAM advertisement1

Ülkemizde her şehirde ve her ilçede bulunan vergi daireleri, belirli gün ve saat aralıklarında hizmet vermeye devam ediyor. Vergi dairelerinin çalışma saatleri araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Vergi Dairesi hafta sonu açık mı? İşte vergi dairesi çalışma saatleri hakkında merak edilen güncel bilgiler...

VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Vergi dairesi, hafta içi her gün sabah saat 08.30 ile akşam saat 17.00 arasında çalışmaktadır. Vergi dairesi hafta sonu ise kapalıdır.

Pazartesi: 08.30-17.00

Salı: 08.30-17.00

Çarşamba: 08.30-17.00

Perşembe: 08.30-17.00

Cuma: 08.30-17.00

Hafta sonu: Kapalı

VERGİ DAİRESİ ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili genellikle 12.30 ile 13.30 arasında yapılıyor. Yaşanan yoğunluğa göre bu durum erkene çekilip 12.00 ile 13.00 arasında öğle molası da yapılabilmektedir. Bu zaman aralığında vergi dairesi işlem kabul etmiyor.

VERGİ DAİRESİ TATİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Dini ve Milli bayramlarda vergi daireleri hizmet vermemektedir.

ÖNERİLEN VİDEO