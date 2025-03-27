Vergi daireleri 9 günlük bayram tatilinde çalışacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Alınan karar sonrasında kamu çalışanları idari izinli sayıldı. Böylelikle kamu çalışanları toplamda 9 gün izinli sayıldı. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken bazı özel kuruluşlar hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 9 günlük bayram tatilinde vergi dairlerinin hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Vergi daireleri 9 günlük bayram tatilinde çalışacak mı?" İşte vergi dairesi çalışma saatleri...
- 1
Vergi daireleri 9 günlük bayram tatilinde açık olacak mı, sorusu Ramazan Bayramı tatilinin uzatılmasının ardından cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Vergi daireleri, bir ülkenin mali sistemine bağlı olarak vergi toplama ve vergi işlemlerini yürütme amacıyla kurulan idari birimlerdir. Peki, "Vergi daireleri 9 günlük bayram tatilinde çalışacak mı? Vergi dairesi Ramazan Bayramı tatilinde açık olacak mı?" İşte detaylar...
- 2
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:
Biliyorsunuz, gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.
Yani 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak.
- 3
VERGİ DAİRELERİ 9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİNDE AÇIK MI?
Vergi daireleri, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için 30 Mart - 2 Nisan tarihlerinde çalışmayacak.
Ramazan Bayramında yapılacak 9 günlük tatil, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanları kapsayacak. Vergi daireleri, Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü çalıştığı için sistemleri bağlılık taşıyor.
-
- 4
Buna göre; Vergi daireleri, 29 Mart Cumartesi günü yarım gün açık olacak ve saat 13.00'ten sonra tatile girecek.