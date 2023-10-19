"Verdiği acı dayanılmaz"
Gazze'deki hastaneye düzenlenen saldırıda çoğu bebek ve çocuk olmak üzere 471 Filistinli hayatını kaybetti. Ülkemizde birçok ünlü, yürekli dağlayan bu saldırıyı kınadı, savaşa lanetledi. Ünlü isimler, tepkilerini göstermeye devam ediyor
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Türkan Şoray
Savaş, bir insanlık suçudur. Halen Gazze'de bebekler, çocuklar, masum insanlar ölüyor. Verdiği acı dayanılmaz... Bu savaşı lanetliyorum! Bu katliamı engellemek için dünyayı yönetenlerin neyi beklediğini merak ediyorum. Duam, bir önce bu insanlık daramının sonu ermesi için...
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Yılmaz Erdoğan
Hastanedeki masum insanların, çocukların hayatlarına son veren bu saldırıyı şiddetle kınıyor, insanlık adına utanç duyuyorum.
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Devrim Yakut
Savaşın insanlığa asla bir yarar getirmediğini öğrenmek zorundayız. Masum insanları katletmek hiçbir şartta kabule edilemez. Ve unutmayalım. BİR ÇOCUK ÖLÜR DÜNYA ÇÖL OLUR...
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- 4
Murat Boz
No case in which civilians and innocent children ara killed is justified. (Sivillerin ve masum çocukların öldürüldüğü hiçbir dava haklı görülemez)
- 5
Deniz Barut
Ve her nerede masum insanlar ve dahası çocuklar, katiller tarafından öldürüldüyse... İnsanlık suçuna sesini çıkar, kına, elinden ne geliyorsa yap... Dünya ayağa kalktı, Rusya - Ukrayna'ya ne ambargolar ne tepkiler... Şimdi uçaktan in sarıl! Utanmazlar!
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Nurgül Yeşilçay
Dünden beri kendime gelemiyorum. Çocuk, korkudan tepki veremiyor. Biri sarılınca çözülebiliyor.
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- 7
Ebru Gündeş
Bu sabah yine bakmaya kalbimizin dayanamadığı görüntülere uyandık. Masum insanları katleden, bu vahşeti yapan caniler nasıl hesap verecek? Yazıklar olsun.
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Tan Sağtürk
İnsanlığın bittiği yer. Buna onay veren batı ülkeleri... Artık ne derlerse desinler boş. Cehennemi yaşatıyorlar dünyamıza...
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Piyanist Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum" sözlerini paylaşarak, şunları kaydetti: Tamamen aynı fikirdeyim. Teşekkürler bu sağduyulu açıklama için. Tüm insanlar bu savaşı durdurmak için bir şeyler yapmalı. Netanyahu, savaş suçu, soykırım, katliamlar suçundan yargılanmalıdır. Filistinlilere özgürlük. İnsanlık için. Yeter artık bu vahşet.
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Piyanist Büşra Kayıkçı, üzüntüsünü; "Bu sabah kızımı okula hazırlarken parçalarının torbanın içinde olduğunu hayal ettim istemsiz. Sizin çocuklarınız, yeğenleriniz, kardeşleriniz yok mu?" sözleriyle dile getirdi.