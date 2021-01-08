8 Ocak 2021, saat 18:40’da Venüs Oğlak burcu’na geçiş yapıyor. Toprak elementi grubu burçlarının sonuncusu olan Oğlak burcu ilişkilerde daha gerçekçi yaklaşımlar deneyimlemenize vesile olur. İlişkilerinizde daha sorumluluk sahibi olmanıza olanak tanır. Diğer yandan kendi kişisel değerlerinizi de sorgulatabilir. “Sevgisiz”, “sevgide yetersiz” ve “kısıtlanmış” hissedeceğiniz süreçlere yaşatabilir. İlişkisine emek harcayan kazanacak! Yapacağınız işlerde öz disipline sahip olur ve çalışırsanız bu dönem kendinize olan saygınız ve sevginiz artabilir. Diğer türlü daha melankolik ve depresif olabilirsiniz.