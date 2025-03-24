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        Haberler Bilgi Magazin Venom: Zehirli Öfke 2 filminin konusu nedir? Venom: Zehirli Öfke 2 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Venom: Zehirli Öfke 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Venom 2: Zehirli Öfke (Venom: Let There Be Carnage) filmi 24 Mart Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Kelly Marcel tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini Andy Serkis üstlenmiştir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Venom: Zehirli Öfke 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Venom: Zehirli Öfke 2 filmi hakkında tüm merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 18:39 Güncelleme: 24.03.2025 - 18:39
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        • 1

          Venom: Zehirli Öfke 2 filmi sinema perdesinin ardından bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Tom Hardy, Woody Harrelson ve Naomie Harris'in başrollerini paylaştığı Venom: Zehirli Öfke 2 filmi, 2021 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Venom: Zehirli Öfke 2 filminin konusu nedir? Venom: Zehirli Öfke 2 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Venom: Zehirli Öfke 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Venom adı verilen bir organizmanın taşıyıcısı olan Eddie Brock'un hikayesinin anlatıldığı "Venom" filminin 2. devam halkası olan yapımda, başarısız bir infazdan sonra hapishaneden kaçan seri katil Cletus Kasady ve Shriek'in Venom ile mücadelesi konu ediliyor. Vücudunu paylaştığı Venom ile yaşamaya alışmaya çalışan Eddie Brock, artık eski hayatına geri dönmek ister. Venom tüm gününü kötü adamları döverek ve muazzam açlığını tatmin ederek geçirmek isterken, Eddie bir gazeteci olarak kariyerine yeniden başlamak için mücadele eder. Eddie, başarısız bir infazdan sonra hapishaneden kaçan seri katil Cletus Kasady ile röportaj yaparak kariyerini alevlendirmeyi planlar. Ancak onunla iletişime geçmesi Eddie'nin kendisini beklenmedik maceraların içinde bulmasına neden olur.

        • 3

          VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

          Tom Hardy ... Eddie Brock / Venom

          Woody Harrelson ... Cletus Kasady / Carnage

          Michelle Williams ... Anne Weying

          Naomie Harris ... Frances Barrison / Shriek

          Reid Scott ... Dr. Dan Lewis

          Stephen Graham ... Patrick Mulligan

          Peggy Lu ... Bayan Chen

          Sian Webber ... Dr. Pazzo

          Reece Shearsmith ... Peder

          Christopher Godwin ... Headmaster

          Brian Copeland ... Haber Spikeri

        • 4
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