Venom: Zehirli Öfke 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Venom 2: Zehirli Öfke (Venom: Let There Be Carnage) filmi 24 Mart Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Kelly Marcel tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini Andy Serkis üstlenmiştir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Venom: Zehirli Öfke 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Venom: Zehirli Öfke 2 filmi hakkında tüm merak edilen detaylar...
- 1
Venom: Zehirli Öfke 2 filmi sinema perdesinin ardından bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Tom Hardy, Woody Harrelson ve Naomie Harris'in başrollerini paylaştığı Venom: Zehirli Öfke 2 filmi, 2021 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Venom: Zehirli Öfke 2 filminin konusu nedir? Venom: Zehirli Öfke 2 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Venom: Zehirli Öfke 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
- 2
VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Venom adı verilen bir organizmanın taşıyıcısı olan Eddie Brock'un hikayesinin anlatıldığı "Venom" filminin 2. devam halkası olan yapımda, başarısız bir infazdan sonra hapishaneden kaçan seri katil Cletus Kasady ve Shriek'in Venom ile mücadelesi konu ediliyor. Vücudunu paylaştığı Venom ile yaşamaya alışmaya çalışan Eddie Brock, artık eski hayatına geri dönmek ister. Venom tüm gününü kötü adamları döverek ve muazzam açlığını tatmin ederek geçirmek isterken, Eddie bir gazeteci olarak kariyerine yeniden başlamak için mücadele eder. Eddie, başarısız bir infazdan sonra hapishaneden kaçan seri katil Cletus Kasady ile röportaj yaparak kariyerini alevlendirmeyi planlar. Ancak onunla iletişime geçmesi Eddie'nin kendisini beklenmedik maceraların içinde bulmasına neden olur.
- 3
VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Tom Hardy ... Eddie Brock / Venom
Woody Harrelson ... Cletus Kasady / Carnage
Michelle Williams ... Anne Weying
Naomie Harris ... Frances Barrison / Shriek
Reid Scott ... Dr. Dan Lewis
Stephen Graham ... Patrick Mulligan
Peggy Lu ... Bayan Chen
Sian Webber ... Dr. Pazzo
Reece Shearsmith ... Peder
Christopher Godwin ... Headmaster
Brian Copeland ... Haber Spikeri
-
- 4