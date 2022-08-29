Venezuela ve Kolombiya arasında 3 yıl sonra diplomatik temas

Eski Dışişleri Bakanı ve Venezuela'nın Bogota Büyükelçisi Felix Plasencia Bogota'ya, Kolombiya'nın Karakas Büyükelçisi Armando Benedetti de Venezuela'nın başkenti Karakas'a ulaştı.
Böylece, iki ülke arasında Şubat 2019'da kopan diplomatik ilişkiler, Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Maduro'nun karşılıklı büyükelçi atamalarıyla yeniden tesis edildi.
"VENEZUELA İLE İLİŞKİLER HİÇ KESİLMEMELİYDİ"
Benedetti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela ile ilişkiler hiç kesilmemeliydi, biz kardeşiz ve hayali bir çizgi bizi ayıramaz, Cumhurbaşkanı Duque ile olduğu gibi bir kamu politikasının bizi ayırması söz konusu bile olamaz. Venezuela ile ilişkileri yeniden kuracağız." ifadelerini kullandı.
Diplomatik ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasındaki ticaretten 8 milyon Kolombiyalının geçindiğini hatırlatan Benedetti, Kolombiya hükümetinin vergi muafiyetleriyle bölgenin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar yapabileceğini söyledi.
Venezuela Dışişleri Bakanı Carlos Faria da Benedetti'nin, Venezuela Dışişleri Bakanı Yardımcısı Rander Pena tarafından karşılandığı fotoğrafları paylaşarak, "Bunun, halklarımız arasındaki kardeşlik ve iş birliği bağlarını derinleştirmek ve bu şekilde geleceğe birlikte ilerlemek için yeni bir başlangıç olacağına dair kendinden emin ve umut dolu ülkemizdeki Kolombiya Büyükelçisi Armando Benedetti'yi coşkuyla karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"KARDEŞ HALKLAR ARASINDAKİ İYİ İLETİŞİM GELENEĞİNİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Venezuelalı eski Bakan Plasencia, Bogota'ya ulaştıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bogota'da olmaktan mutluyum, çok fazla iş ile çalışmaya geldim ve Büyükelçi Benedetti de Karakas'a ulaştı. İşleri doğru yapmak ve kardeş halklar arasındaki iyi iletişim geleneğini kurtarmak için koordineli bir şekilde çalışıyoruz." dedi.
İki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi için çalışacağını aktaran Plasencia, iki halkın da çıkarları için ikili ilişkilerin daha aktif hale gelmesi gerektiğini belirtti.
Kolombiya'da 19 Haziran'daki ikinci tur seçimlerini kazanan ve 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı görevini devralan sol görüşlü Petro'nun ilk icraatlarından biri komşu ülke ile 3 yıldır kopuk olan ikili ilişkileri kurmak adına büyükelçi atamak olmuştu.
Petro ile Maduro, 11 Ağustos'ta karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurmuştu.
VENEZUELA İLE KOLOMBİYA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN KESİLMESİ
Birbirine çok yakın kültür ve ortak tarihe sahip Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019'da Kolombiya'nın Maduro hükümetine karşı ABD destekli Guaido'yu desteklemesiyle zayıflamış ve Maduro, Şubat 2019'da ülkesine yapılan saldırılara ön ayak olmakla suçladığı Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.
O dönem, ABD hükümetiyle yakın ilişkiye sahip sağ görüşlü eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque liderliğindeki Kolombiya, Nisan 2019'da Maduro hükümetine askeri darbe girişiminde bulunan ve Venezuela'da kendini "meşru devlet başkanı" ilan eden Guaido'yu tanımış, Kolombiya da kendisine diplomatik temsilcilik vermişti.
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