Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Venezuela'da yeni seçim tartışması: Brezilya lideri Lula da Silva önerdi, ABD Başkanı Biden destekledi | Dış Haberler

        Venezuela'da yeni seçim tartışması: Brezilya lideri Lula da Silva önerdi, ABD Başkanı Biden destekledi

        Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela'da devlet başkanı seçiminin ardından devam eden tartışmalara ilişkin, "koalisyon hükümeti kurulması" ya da "yeni seçimlere" gidilmesi önerisinde bulundu. ABD Başkanı Joe Biden da seçim sonuçlarına ilişkin tartışmaların yaşandığı Venezuela'da yeni seçim yapılmasına destek vereceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 23:16 Güncelleme: 15.08.2024 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Venezuela'da yeni seçim tartışması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ülkesindeki Radio T'ye konuşan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuelalı yetkililerden, seçim sonuçlarının tutanaklarını açıklamalarını ve bu sayede kamuoyundaki şüpheleri gidermelerini istedi.

        Lula da Silva, Venezuela'da koalisyon hükümeti kurulması ya da yeni seçimlere gidilmesinin önerdikleri seçenekler arasında olduğunu belirtti.

        Maduro ile geçmişte oldukça iyi ilişkilere sahip olduklarını aktaran Lula da Silva ancak Venezuela'daki kötüleşen siyasi durum nedeniyle söz konusu yakınlığın aynı düzeyde olmadığını kaydetti.

        REKLAM

        Brezilya lideri, Venezuela'daki siyasi tartışmalara çözüm bulunması için Kolombiya ve Meksika liderleriyle ile çalıştıklarını da dile getirdi.

        3 ÜLKE ORTAK AÇIKLAMA YAYIMLAMIŞTI

        Brezilya, Kolombiya ve Meksika, 2 Ağustos'ta, 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimine giden Venezuela halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını bildiren ortak açıklama yayımlamıştı.

        Ortak açıklamada Brezilya, Kolombiya ve Meksika'nın oy sayım sürecini yakından takip ettiği belirtilerek Venezuela'daki seçim yetkililerine hızlı hareket etmeleri ve sandık bazında detaylı oy kullanma verilerini kamuoyuyla paylaşmaları çağrısında bulunulmuştu.

        BIDEN'DAN DESTEK

        ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'dan çıkışında basın mensuplarının Venezuela'daki seçim sonuçlarına ilişkin sorusunu yanıtladı.

        Biden, Venezuela'da yeni seçim yapılmasına destek verip vermeyeceğiyle ilgili bir soruya, "Evet veririm." şeklinde yanıtladı.

        NE OLMUŞTU?

        Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi düzenlenmişti.

        Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini 3. kez kazanmıştı.

        Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Venezuela
        #seçim
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Habertürk Anasayfa