18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun salı günü yaptığı "(devlet başkanlığı sarayı) Miraflores'e geçeceğim" tehdidi karşısında, böyle bir şeye izin vermeyeceklerini vurguladı. Guaido ise tehdidini yineledi ve çok kısa süre sonra Miraflores'e gideceklerini söyledi.
Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da yine sokak gösterileri düzenlendi.
Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçileri, hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği elektrik kesintisinin düzeltilmesini kutlamak ve hükümete destek vermek için yürüdü.
İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) düzenlenen ve kent merkezindeki Libertador Bulvarı’ndan başlatılan “Devrimcilerin Büyük Zafer Yürüyüşü” devlet başkanlığı sarayı Miraflores’in bulunduğu bölgede son buldu.
Burada düzenlenen mitingde konuşan Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve PSUV Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, ülkeyi hemen hemen bir hafta boyunca karanlıkta bırakan elektrik kesintisi karşısında halkın sükunetini korumasından övgüyle bahsetti.
Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ve muhalifleri de eleştiren Cabello, “Gerçek ve emperyalizmin çekip götürmediği bir muhalefete, Venezuela’da ne olup bittiğini bilen bir muhalefete ihtiyacımız var.” dedi.
AA'nın haberine göre; Cabello, Venezuela muhalefetinin, iktidarın yanlış yaptığı alanları dile getirmediğini, yeni bir şey teklif etmediğini ve seçim sonuçlarına saygı göstermediğini dile getirdi.
Ayrıca Guaido’nun “Silahlı kuvvetlerin tam desteğini alınca Miraflores’e gidip ofisime geçeceğim.” ifadelerini hatırlatan Diosdado Cabello, böyle bir şeye izin vermeyeceklerini vurguladı. Eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'le "halkın kontrolüne geçen Miraflores'in tekrar ticaretin, burjuvanın ve pazarlıkların kontrolüne geçmeyeceğini" vurguladı.
PSUV mensuplarından Franklin Castillo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezuela’nın içişlerine karışması ve işgal tehditleri karşısında sokakta olduklarını söyledi.
Venezuela’daki hükümetin halkın yaptığı bir devrim olduğu değerlendirmesinde bulunan Castillo, ABD’yi işaret ederek "Venezuela’da başarılı olamadılar ve olamayacaklar." dedi.
GUAIDO YİNE MİRAFLORES’E GİDECEĞİNİ TEKRARLADI
Bu arada ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido başkentin batısındaki Carabobo kentinde taraftarlarıyla buluştu.
Konuşmasında Venezuela muhalefetinin “kalıcı sokak eylemleri” düzenlemesi gerektiğini söyleyen Guaido, halkı sivil itaatsizliğe çağırdı.
Guaido, “Bütün eyaletleri ziyaret edeceğiz. Bu adımları devlet başkanlığı gasbını bitirmek için atacağız. Planımızın bu safhasına kamu çalışanlarını ve askerleri yerleştirmeliyiz. Çünkü çok kısa bir süre sonra Miraflores’e gideceğiz.” dedi.
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