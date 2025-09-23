'Veliaht' setinde Akın Akınözü'ne doğum günü sürprizi

'Veliaht' dizisinde Timur karakterine hayat veren Akın Akınözü, 35'inci yaşına girdi. Sette ünlü oyuncuya doğum günü sürprizi yapıldı.

Akın Akınözü; "Sizinle olduğum için çok mutluyum. İyi ki varsınız. Özel anlam yüklediğim bir proje. Sizlerle birlikte 35'inci yaşıma girmek beni çok onore etti. 'Yolun yarısı değil, üçte biri' diyelim" ifadelerini kullandı.