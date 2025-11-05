Habertürk
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Veliaht'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın yarın yayınlanacak yeni bölümünden merak uyandıran bir tanıtım daha yayınlandı; Gülşah, Timur'un karşısına çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 23:15 Güncelleme: 05.11.2025 - 23:15
        "Reyhan'dan ve ailemden uzak duracaksın"
        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Büyük sırların iç içe geçtiği 'Veliaht' yarın akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

        İşte 'Veliaht'ın 9. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Timur, Vezir'den sevdiklerinin zarar görmeyeceğine dair teminat alarak, onun yıllardır sakladığı sırrı saklamayı teklif ediyor.

        Zülfikar'ın otogar seçimlerinde oğlu Zafer'in yani Timur'un aday olacağını açıklaması büyük yankı uyandırırken, Yahya'nın intikam ateşi yeniden alevleniyor.

        Timur'un otogarda karşısına çıkan Gülşah abisiyle yüzleşiyor.

        Sevdiklerini korumak için yeni bir mücadeleye adım atan Timur, bir yandan Karslı Ailesi’nin içinde büyüyen entrikalarla, diğer yandan geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

        Değişen dengelerle birlikte yeni bölüme olan merak gitgide artıyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht' yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #show tv
        #veliaht

