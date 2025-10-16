Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı

        'Veliaht'ın yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın altıncı bölümünden ikinci ön izleme sahnesi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 18:35 Güncelleme: 16.10.2025 - 18:50
        "Reyhan da senin hiçbir şeyin"
        SHOW TV'nin FARO ile Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın altıncı bölümünden 2'nci ön izleme sahnesi yayınlandı.

        'Veliaht' 6. Bölüm 2. Ön İzlemesi

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht' yeni bölümüyle bu akşam, saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #show tv
        #veliaht

