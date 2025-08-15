Habertürk
Habertürk
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yayın günü belli oldu

        'Veliaht'ın yayın günü belli oldu

        SHOW TV'de ekrana gelecek olan 'Veliaht'ın yayın günü belli oldu. Sezonun merakla beklenen iddialı dizisi, ilk bölümüyle 11 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 22:15 Güncelleme: 15.08.2025 - 22:17
        'Veliaht'ın yayın günü belli oldu
        SHOW TV’de ekrana gelecek, FARO ve Gold Yapım imzalı yeni sezonun merakla beklenen iddialı dizisi ‘Veliaht’; ilk bölümüyle, 11 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak.

        'VELİAHT'TAN İDDİALI TANITIM

        Sezonun en iddialı işi ‘Veliaht’ için geri sayım başladı.

        11 Eylül Perşembe akşamı ekran yolculuğuna başlayacak dizinin yayınlanan yeni tanıtımında; Zülfikar Karslı'nın (Ercan Kesal) veliaht arayışı, hikâyeye dair merakı artırırken otogardaki dengelerin değişeceğinin sinyallerini veriyor.

        Veliaht olarak seçilen Timur’un (Akın Akınözü) hikâyesi ve yaşanacaklar ise merak konusu oluyor. Tüm karakterlerin hikayelerine dair verilen ilk ipuçları ise izleyicilerin heyecanını yükseltiyor.

        SEZONUN EN ÇOK KONUŞULACAK İŞLERİN BAŞINDA GELİYOR

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu’nu oyuncu kadrosunda buluşturan ‘Veliaht’, Karslı Ailesi çevresinde yaşanan güç savaşları ve geçmiş sırların gün yüzüne çıkacağı güçlü hikâyesiyle yeni sezonun en çok konuşulacak işlerinin başında yer alıyor.

        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

        ‘Veliaht’, 11 Eylül Perşembe günü 20.00’de ilk bölümüyle Show TV’de!

        #veliaht
        #show tv

