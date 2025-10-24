'Veliaht' 7'nci bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’, heyecanı yüksek 7'nci bölümüyle ekranlara geldi.

Yeni bölümünde Timur, Zafer olmak ve Timur olmak arasında gidip gelirken otogarda Reyhan’ın dükkan açmasıyla ilişkileri de farklı bir boyuta taşındı. Hiç beklenmedik bir anda Karslılar’ın otobüsü kaçırılınca Yahya ve Timur baş başa, birbirlerini tarttıkları bir yolculuğa çıkmak zorunda kaldı. Cennet’in Timur’un fotoğrafını, Gülşah’ın evinde görmesiyle sır perdesi aralanmaya başlarken bölümün finaline ise Timur ve Yahya’nın düştüğü pusu damga vurdu.

Yeni bölümüyle yine reytinglerde zirveyi zorlayan dizi, ABC1 20+’da; 5,53 izlenme oranı (reyting), 15,46 izlenme payı (share), AB’de; 5,27 izlenme oranı (reyting) 17,31 izlenme payı (share) ve Total’de de 4,38 izlenme oranı (reyting) 12,62 izlenme payı (share) elde ederek AB’de en çok izlenen dizi oldu.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan ‘Veliaht’, aksiyonu yüksek 7'nci bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt'un beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün yer aldığı, 'Veliaht', 7'nci bölümüyle de sosyal medyada çok konuşulmayı sürdürdü. Hem reytinglerde hem sosyal medyada zirveyi zorlayan diziyle ilgili sosyal medyada binlerce övgü dolu mesaj paylaşılırken #Veliaht etiketi 5 saat X Türkiye'de TT listesinde yer aldı. #resim#1305981# 'VELİAHT'IN 7'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan 7'nci bölümünde herkesten gizli dışarı çıkan Zafer, tüm ailenin bakışları altında Selim'e "Zafer Karslı Benim" diyerek gerçek Zafer'i ilan etti. Herkes büyük bir şaşkınlık yaşarken Cennet durumu toparlamak için Zafer'i korkutmak zorunda kaldı. Korkan Zafer konağa kaçarken onu Selim'e Bekir'in Zafer'e hayran oğlu olarak tanıttılar. Timur'un kararıyla Selim'in Yahya'yla otogarda kalması sağlanırken Yahya kardeşini bu yaptıklarından dolayı bir kez daha çok sert şekilde uyardı. Zafer, Selim'in Karşısına Dikildi: Yahya babasının tespihinin peşine düşerken Selim ile birlikte Arnavut Saim'in yanına gitti. Saim'in babasıyla yakınlığını öğrenen iki kardeş babalarının tespihini görünce duygulu anlar yaşadı. Doğu Kapı ve Yahya arasındaki ortaklık resmiyete dökülürken iki taraf imzaları attı. Bu sırada Yahya babasının ünlü tespihini Zülfikar Ağa'ya göstermesiyle ikili arasında soğuk rüzgarlar esti.

Yahya'nın Hareketi Zülfikar Ağa'yı Terletti: Yahya, Doğu Kapı ortaklığını hep birlikte kutlamayı teklif ederken Derya'ya da geçmişte yaptığı gibi bir pavyon sürprizi yaptı. Müzikli eğlencede Serra güzel sesiyle herkesi etkilerken özellikle Timur gözlerini ondan alamadı. Timur ve Yahya'nın Beyazıt'la yemek boyu uğraşması sonucunda Beyazıt sarhoş olup komik şekilde dans etmeye başladı. Derya ve Timur'un, Beyazıt'ı zorla yemekten götürmeye çalışması komik anlara sahne olurken konağa geldiklerinde Timur ve Reyhan yalnız kaldıkları ilk dakikada duygularına yenik düşerek yakınlaştı. Timur ve Reyhan'ın Sıcak Yakınlaşması: Bütün bunlar yaşanırken Cennet'i takip eden Selim, Gülşah'la tanıştı. Selim okul çıkışına gittiği gün Gülşah'la karşılaşıp onu yemeğe götürmesi ikilinin ilişkilerini ilerletirken Selim'in Gülşah'ı eve bırakması annesini çok sinirlendirdi. Selim'i Cennet'in kuzeni olarak tanıtıp annesini geçiştirmeye çalışan Gülşah'ın oyununu ise gene Cennet bozdu. Farkında olmadan Cennet, Selim'in kuzeni olmadığını söylediğinde Ayşe çileden çıkarken gösterdiği fotoğrafta Timur'u gören Cennet büyük bir şaşkınlık yaşadı. Cennet, Timur'un Gülşah'ın abisi olduğunu öğrenmesiyle sır perdesi yavaş yavaş aralanmaya başladı.

Cennet, Timur'un Gülşah'ın Abisi Olduğunu Öğrendi: Bu sırada Yahya karanlık işlerini otogarda sürdürmeye devam ederken Hemşinli Davut'la da herkesten gizli iş yapmaya başladı. Fakat işler planladıkları gibi gitmedi ve Karslılar'ın otobüsü kaçırıldı. Yahya ve Timur otobüsün peşine düşerken baş başa, birbirlerini tarttıkları bir yolculuğa çıkmak zorunda kaldı. Bu yolculuğun sonunda otobüsü bulduklarında ise onları büyük bir sürpriz bekliyordu. İkiliyi bekleyen silahlı büyük bir grup onları pusuya düşürüp ateş açtı. Kapana kısılan Yahya babasının ölümünü hatırlayıp ciddi bir kriz geçirirken Timur da onu kurtarmanın yollarını aradı. Bölümün finalinde ise herkesin aklında Timur ve Yahya'nın düştükleri pusudan nasıl kurtulacaklarının soru işareti kaldı. İşte heyecan dolu final sahnesi: 'Veliaht', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!