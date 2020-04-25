Vefat eden emniyet müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 4. Sınıf Emniyet Müdürü Recep Aydın, geçirdiği rahatsızlığın ardından dün kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Aydın için Ankara Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törene, Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Aydın'ın ailesi ve emniyet mensupları katıldı.

Aydın'ın özgeçmişi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından cenaze, memleketi Trabzon'a defnedilmek üzere gönderildi.