Adana'da, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardım dağıtımını engellemeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım hakkında, 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Savcılıkça, 14 Mayıs'ta Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla kaymakamlığın önünde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve diğer tutuksuz şüpheliler H.Y, S.Y. ve D.İ.Y. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Eren Yıldırım hakkında, "Görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımı, kamera kayıtları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, suça konu eylemle ve sanıkla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
İddianamede, hakkında ek takipsizlik kararı verilen Bülent Kaya'nın, Yüreğir Kaymakamı Bingöl'ün koruması olduğu, olay yerinde kalabalık oluşmaması için gelen grubu uyardığı, Bingöl'e yönelik gerçekleşebilecek saldırıyı engellemek için uyarılarını sürdürdüğü ve bu sırada gruptaki Eren Yıldırım tarafından aldığı darbeyle "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde" yaralandığı belirtildi.
Eren Yıldırım'ın kamu görevlisine karşı, görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir kullanarak direnme suçunu, devamında kaymakam ve korumasının bulunduğu yöne doğru "Teröristsin, FETÖ'cüsün" şeklinde hakaret ettiği anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi:
"Görevi başında sosyal yardım yapmakta olan kamu görevlisi kaymakama ve korumasına karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret suçunu işlediği dosya kapsamındaki somut, şüpheden uzak, inandırıcı ve tutarlı delillerden anlaşılmış olduğu dikkate alınarak suçun işleniş biçimi, işlenmesinde kullanılan araçlar, işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saiki dikkate alınarak kamu görevlilerine, görevlerinden dolayı hakaret suçu yönünden bir hareketle birden fazla kişiye karşı aynı suçu işlediği için zincirleme suç hükümlerini de gözeterek Eren Yıldırım'ın cezalandırılması kamu adına talep olunur."
İddianameyi kabul eden mahkeme, tensiben sanık CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutuklulukta kaldığı süre ve tüm delillerin toplandığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
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