Lazio yöneticileri, Vedat Muric'in transferi için İstanbul'a geldi. Transfer bugün bitebilir.

BeIN Sports, Lazio yöneticilerinin Vedat Muric için Çırağan Sarayı'nda Fenerbahçe ile görüştüğünü belirtti. İlk teklifin 15 milyon euro olduğu ancak Fenerbahçe'nin 25 milyon euro istediği kaydedildi. Görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında transferin gerçekleşmesi bekleniyor.