"Ibrahimovic değil Muric!"

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İtalya'nın Lazio ekibine transfer olan Vedat Muric, koronavirüse yakalanması nedeniyle takıma geç katılmıştı. Kosovalı oyuncu, kulüp tarafından basının karşısına çıkarıldı.
Muric, Zlatan Ibrahimovic'e benzetilmesiyle ilgili, "Ben Lazio'nun Ibrahimovic'i değil, Lazio'nun Vedat Muric'i olacağım" diye konuştu.
İşte Muric'in sözleri:
"ROMA'NIN EN BÜYÜK KULÜBÜNDEYİM"
Her maçta ve idmanda elimden gelen her şeyi yapacağım. İtalya'nın en önemli takımlarından birine geldim. Kulübüm kadar büyük olmak istiyorum. Türkiye'de çok gol attım ancak bu benim üzerimde bir baskı oluşturmuyor. Takım oyununu tercih ediyorum ve amacım da takım arkadaşlarıma yardım etmek. İtalya'nın en büyük kulüplerinden birindeyim, Roma'nın en büyük kulübündeyim.
"BİRÇOK TEKLİF ALDIM"
Yaz aylarında birçok teklif aldım ancak oyunumun Lazio ile örtüştüğünü düşündüm. Takımımızın geçen sezon birkaç maçını izledim. Sportif direktör Tare sayesinde Lazio'ya geldim. Lazio benim için en iyi seçenekti ve burada oynamak aynı zamanda büyük bir onurdu.
Immobile ile birlikte oynamak, bir hayalin gerçekleşmesi olacak. Futbola nasıl başladığını hatırlıyorum ve şimdi Altın Ayakkabı kazanmış biriyle oynayacağım. Ondan çok şey öğreneceğim ve sahada daha çok gol atması için ona yardımcı olacağım.
Lazio taraftarlarından birçok mesaj aldım. Onlara gösterdikleri sevgi için teşekkür ediyorum. Onlar için sahada her şeyimi vereceğim ve bu formayı onurlandıracağım.
Roma derbisi hakkında bilgim var, oynamayı çok isterim. İstanbul'da derbilere çıktım, burada da çıkmak için sabırsızlanıyorum.
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