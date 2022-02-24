O yoruma kayıtsız kalmadı

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Twitter hesabı üzerinden takipçileriyle etkileşim halinde olan ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'dan yeni paylaşım geldi.

"TAKİPÇİLERİNİZLE İLETİŞİMİNİZE ÖNEM VERİN"

Milor, "Ne olursa olsun takipçilerinizle olan iletişime önem verin." mesajını yayınlayarak, bir sosyal medya kullanıcısıyla konuşmasını gözler önüne serdi.

Paylaşımda ünlü gurmenin, kendisine "Öküz." diyen bir sosyal medya kullanıcısına, "Memnun oldum, ben de Vedat Milor..." yanıtını verdiği görülüyor.

KIZDIRAN YORUM

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de kızı Ceylan Handan ile objektif karşısına geçen Vedat Milor, baba-kız pozuna yapılan bir yoruma sinirlenmişti.

66 yaşındaki ünlü gurme, bir sosyal medya kullanıcısının, "Yemeklerin tadına bakmaktan başka ne işe yararsın merak ettim. Bana göre boş bir adamsın." mesajına "Bağlamdan kopuk, bu garip öfkenin genellikle önümüzdeki kadehlerden kaynaklandığını düşünmüşümdür." yanıtını vermişti.

"SAMİMİYETİMİ KORUYACAĞIM"

Ünlü isim, daha sonra kendisine yönelik eleştirilere rağmen samimiyetini koruyacağın ifade ederek, "İsteseniz de istemeseniz de; evde, restoranda ve dost meclislerinde nasılsak, kamera önünde de aynı olmaya devam edeceğiz." demişti.