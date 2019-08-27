Türkiye'nin dünyaca tanınan lezzet ve mekan ustası Vedat Milor, geçtiğimiz sene Twitter'dan "Belki Twitter'da dünyayı kurtarmak mümkün değil ama en azından en büyük gastronomik problemimize (!) hemen burada noktayı koyabiliriz. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" sorusunu yöneltmiş ve sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü. 430 binden fazla kullanıcının oy kullandığı anketin sonucu yüzde 51 soğanlı, yüzde 49 soğansız çıkmıştı.

Vedat Milor, ikinci anketinde takipçilerine "Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?" sorusunu yöneltti.

Milor ilk başta "Geçen yıl menemen anketini yaparken "en büyük gastronomik problemimiz" diyerek iğneleme yapmıştım. Ama büyük bir katılım oldu. Açıkçası beni de çok şaşırttı. Sene içinde mesajla buna benzer sayısız anket talebi yolladınız. Biri özellikle öne çıktı. Yarın hazırsanız başlayalım" sözleriyle takipçilerini heyecanlandırdı.

Dünyaca ünlü gurme, daha sonra "Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru: Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı? Yorumlarınızı da alta yazarsanız sevinirim" şeklinde paylaşım yaptı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı anketi "Ha pilava ketçap şıkmışsın ha balığa limon", "Ben sıkmam, sıkana da iyi gözle bakmam" cümleleriyle yanıtlarken bazıları da "Pilava makarnaya sıkıyorum yüzen balık görsem ona bile sıkarım valla", "Izgara yaptığımızda limon sıkınca lezzetli oluyor. Bence sıkılır" dedi.

Uzmanlar ise balığa limon sıkmanın, içerisindeki omega-3'ü öldürdüğünü belirtiyor.