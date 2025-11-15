Habertürk
        VEDA ETTİ! MasterChef kim elendi, kim gitti? 15 Kasım 2025 Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?

        MasterChef kim elendi, kim gitti? 15 Kasım 2025 MasterChef eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te heyecan eleme gecesi ile devam etti. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, MasterChef hayallerine devam edebilmek adına tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Veda gecesinde şefler yarışmacılardan, ilk etapta yer elmasından yaratıcı bir yemek yapmasını istedi. İkinci etabın konusu ise 'Uskumru Dolması' oldu. Peki, "MasterChef kim elendi? 15 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte 15 Kasım 2025 Cumartesi MasterChef'de elenen yarışmacı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2025 - 22:17 Güncelleme: 16.11.2025 - 08:31
        • 1

          MasterChef''te veda gecesi... Tansiyonun ve rekabetin her geçen gün arttığı MasterChef'te bir yarışmacı son yemeğini yaptı. İki etaplı finalin ardından şefler tarafından en az puanı alan yarışmacı MasterChef'e veda etti. MasterChef'in yeni bölümünde eleme potasında yer alan yarışmacılar en iyi tabağı yapmak için birbiriyle sıkı bir mücadele içine girdi. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 15 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef'te elenen yarışmacı Ayten oldu.

        • 3

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Ayten

          Barış

        • 4

          Sümeyye

          Murat Can

