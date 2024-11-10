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        Haberler Bilgi Magazin VEDA ETTİ | MasterChef kim elendi, kim gitti? 10 Kasım Pazar MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? MasterChef elenen yarışmacı belli oluyor!

        MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu! 10 Kasım Pazar MasterChef kim elendi, kim gitti?

        MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı bugün belli oldu. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Şefler yarışmacılardan Torbalı kuru domatesi ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 10 Kasım Pazar MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 10 Kasım Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 18:34 Güncelleme: 11.11.2024 - 00:33
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        • 1

          Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılında MasterChef'te eleme gecesi yaşandı. Bu özel gün için jüri üyeleri 17 farklı şehirden aldıkları malzemeler ile Atatürk'e ithafen sonsuzluk isimli bir tabak hazırladılar. MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele etti. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 10 Kasım Pazar MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

          Kaan

          Nigar

          Eda

          Semih

        • 3

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te elenen isim Nigar oldu.

        • 4

          9 EKİM MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te son eleme adayı Semih oldu.

        • 5

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Konukların yaptığı değerlendirmeler sonucunda kazanan takım Kırmızı takım oldu. Ödül oyununda bireysel olarak mücadeleye etmeye hak kazanan Kırmızı takımda İsli Çerkez Peyniri ile yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. 45 dakika süre verilen yarışmacılar 150 bin TL'lik ödülün sahibi Semih oldu.

        • 6

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (7 KASIM)

          MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı.

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ? (3 KASIM PAZAR)

          MasterChef'te geçtiğimiz günlerde elenen isim Akın oldu.

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