        MasterChef'te veda gecesi! 10 Ekim Cuma MasterChef'te kim elendi, kim gitti?

        MasterChef'te heyecan eleme gecesi ile sürdü. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, veda gecesinde yarışmacılardan alıçtan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. İki etaplı finalin ardından bu gece bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. Yeni bölüm fragmanında ise, şefler bir yarışmacının yemeğine kaşık attığı görüldü. MasterChef'te elenen yarışmacı kadar, kime kaşık atıldığı da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "MasterChef'te kim elendi, kim gitti?" İşte 10 Ekim 2025 Cuma MasterChef'te elenen yarışmacı...

        Giriş: 10.10.2025 - 21:07 Güncelleme: 11.10.2025 - 01:17
          MasterChef Türkiye'de eleme gecesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yarışmacı sayısının azalması, MasterChef'te rekabetin dozunu arttırdı. Yarışmacılar MasterChef hayallerine devam edebilmek için yeni bölümde tezgah başına geçti. Günün sonunda en başarız tabağın sahibi yarışmaya veda etti. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 10 Ekim Cuma MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde, iki etaplı finalin ardından bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. Yarışmacılar yemeklerini yaparak şefler sundu. Günün sonunda MasterChef'te elenen yarışmacı İhsan oldu.

          MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te 3 dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazandı. Mavi takım haftayı kayıpsız kapatırken, 6 eleme adayı da kırmızı takımdan çıktı.

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Cansu

          Barış

          Ayten

          Sezer

          İhsan

          Sümeyye

          Aslı

          Çağlar

