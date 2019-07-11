11 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vatikan'ın, kayıp kızın ailesiyle ilk kez iş birliğinde bulunmasıyla başlayan soruşturma kapsamında, Orlandi'ye ait kalıntıların olabileceği şüphesiyle Vatikan toprakları içindeki bir mezarlıkta iki Alman prensese ait mezarlar açıldı.
1836'da ölen Alman prenseslerden Sofia Von Hohenlohe ile 1840'ta ölen Carlotta Federica de Mecklenburgo'nun Teutonico Mezarlığı'ndaki kabirleri, savcılığın talimatıyla bu sabah açıldı. Yapılan kazı sonrasında mezarların boş olduğu bildirildi.
Mezarların açılması sırasında savcı, avukatlar ve Vatikan temsilcilerinin yanı sıra Orlandi'nin ailesi de hazır bulundu.
Emanuela'nın erkek kardeşi Pietro Orlandi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu sabah açılan mezarların içi boş. Hiçbir şey yok. Ben bu soruşturmanın devam etmesi gerektiğine inanıyorum ve Vatikan'dan samimi bir iş birliği bekliyorum. Emanuela'yı bulana kadar gerçeği aramak benim görevim." dedi.
Vatikan Basın Direktörü Alessandro Gisotti de sabah 08.15'te açılan mezarlardaki incelemelerin 11.15'te tamamlandığını belirtip, "Araştırma olumsuz sonuçlar verdi. Herhangi bir insan bulgusuna veya cenazeyle ilgili bir şeye rastlanmadı." açıklamasında bulundu.
Vatikan'ın, başta annesi olmak üzere Emanuela'nın tüm ailesinin çektiği acılara her zaman hassasiyet ve yakınlık gösterdiğini kaydeden Gisotti, Teutonico Mezarlığı'ndaki iki mezarın, ailenin özel talebi sonrasında açılmasının da bunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Babası Vatikan'da memur olan Emanuela Orlandi, 15 yaşındayken 22 Haziran 1983'te esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
Emanuela Orlandi'nin, o dönem İtalya'da hapis yatan Papa 2. Jean Paul suikastinin zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın serbest bırakılması için kaçırıldığı ileri sürülmüştü.
Emanuela'nın yaşadığına ya da ona ait olduğu iddia edilen kemiklerin bulunduğuna dair zaman zaman iddialar ortaya atılsa da geçen 36 yılda somut bulguya rastlanmadı.
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