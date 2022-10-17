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Var olduğuna inanamayacağınız dünyanın en ilginç, tuhaf meslekleri: Dünyadaki en tuhaf meslekler listesi

Var olduğuna inanamayacağınız dünyanın en ilginç meslekleri!

Bildiğimiz ve çoğu kişinin hayalini kurduğu doktor, mühendis, avukat gibi mesleklerin yanı sıra varlıkları ile şaşırtan meslekler de bulunuyor. "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusu ile tüm yaşamımızda karşılaştığımız meslek hedefinde, bazı meslek grupları var ki inanmakta güçlük çekiyoruz. İşte dünya üzerindeki en tuhaf meslekler...

17.10.2022 - 12:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünyanın dört bir yanında farklı kültür, yaşam tarzı ve ilginç ihtiyaçlara yönelik meslekler bulunuyor. İşte varlıkları ile saşırtan ve aynı zamanda çok kazançlı olabilen dünyadaki en farklı ve ilginç meslekler...

  • OKÜLARİST

    Çoğu kişinin bilmediği bu meslek yapay göz yapan kişileri kapsıyor. Görme yetisini kaybeden veya travma sonucu gözleri alınan kişiler için estetik bir görüntü sağlayan yapay gözleri yapan kişilere okülarist deniyor.

  • KOKU UZMANI

    Deodorant ve parfüm markalarının vazgeçilmez meslek dalı tabiki de koku uzmanlarıdır. Bu uzmanlar farklı tiplerde ve yaşlarda insanları koklayarak kokunun vücuttaki kalıcılığını ve etkisini gözlemliyor. Kısaca kişilerin kötü kokup kokmadığını test ediyor.

  • SEKSÖRLÜK

    Dünyada çok az kişinin yaptığı ve oldukça zor olan bu meslekte kişiler kuluçkadan yeni çıkmış civcivlerin cinsiyetlerini belirliyor. Bu mesleğin en çok yaygın olduğu ülke ise Güney Kore olarak karşımıza çıkıyor.

  • PANDA BAKICILIĞI

    Özellikle Çin'de yaygın olan bu meslek pandaların ihtiyaçlarını karşılamayı içeriyor. Bu eğlenceli ve anlamlı işin kazancı çok iyi olmasa da ücretsiz yemek, konaklama gibi pek çok avantajı bulunuyor.

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