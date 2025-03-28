Vanlı genç atık malzemelerden go-kart aracı yaptı
Van'ın Erciş ilçesinde oto sanayide çalışan genç, hurda malzemeden go-kart aracı tasarladı
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Van'ın Erciş ilçesinde oto sanayide çalışan genç, hurda malzemeden go-kart aracı yaptı.
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Erciş Oto Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Muhammed Can (19), atıl durumdaki malzemeleri bir araya getirdi.
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Can, yaklaşık 6 aylık çalışmasının ardından go-kart aracını tamamlamayı başardı.
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Sanayide aracının test sürüşünü yapan Can, hayalini kurduğu go-kart aracını yapmak için birçok malzemeyi bir araya getirdi.
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Yorucu bir çalışmanın ardından aracı tamamladığını belirten Can, şunları kaydetti: "Boş zamanlarımda hayalini kurduğum aracı tasarlamaya karar verdim. Demir ve profilleri hurdacıdan aldım. Motor ve lastikleri internetten sipariş ettim. Diğer malzemeleri sanayide topladım. Koltuğu, kırık sandalyeden yaptım. 6 ayda aracı tasarladım."
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