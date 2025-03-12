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        Haberler Yaşam Vanlı besici, 9 yıldır Şırnak’taki Faraşin Yaylası’nda hayvanlarıyla yaşıyor

        Vanlı besici, 9 yıldır Şırnak’taki Faraşin Yaylası’nda hayvanlarıyla yaşıyor

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Faraşin Yaylası'nda kalan 65 yaşındaki Vanlı besici, 9 yıldır iki odalı kerpiç evde oğlaklarıyla yaşıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:09
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        9 yıldır yaylada hayvanlarıyla yaşıyor
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        Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyündeki Faraşin Yaylası’nda kalan 65 yaşındaki Abdulmenav Aslan’ın ailesi Van’da kalırken kendisi 9 yıldır 60 küçükbaş hayvanıyla 2 odalı kerpiç evde kalıyor.

        Yaz-kış tek başına yaylada kalan Aslan, burada bir oda oğlaklarıyla yaşıyor.

        Aslan, oğlakları soğuktan donmasın diye soba etrafında gözü gibi bakıyor. Yaylada kalan 4 aileden biri olan Aslan’a Kaymakamlık ve ilgili kurumlar yardım ediyor.

        Aslan, yıllardır yaylada kaldığını belirterek, "Buraları seviyorum. Ailem çocuklarım Van’da, ben buradayım. Tek başıma kalıyorum. Sağ olsun özel idare ekipleri yollarımızı sürekli açıyor. DEDAŞ ekipleri de elektrik gidince gelip yapıyorlar. Hiç bir eksiğim yok. 60 hayvanım, 2 at, 1 eşek 2 köpeğim var, bırakamıyorum. Havalar çok soğuk olduğu için kaldığım odada soba yanında oğlak ve kuzularımı koruyorum’’ dedi.

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        #Faraşin Yaylası
        #Vanlı besici
        #şırnak
        #besicilik
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