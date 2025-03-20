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        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar, terörsüz bir Türkiye istediğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:55 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:55
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        Vanlı aileler eylemlerini sürdürdü
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        Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, Menekşe Sokak'ta bir araya gelerek, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

        Yüksek sesle müzik çalarak seslerini bastırmaya çalışan partililere tepki gösteren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar, terörsüz bir Türkiye istediğini söyledi.

        Çocukları gelene kadar eyleme devam edeceklerini belirten Sancar, "Anne ve babalar olarak evlatlarımızı istiyoruz. Onlar çocuklarını özel okullarda okuturken bizim çocuklarımızı dağa kaçırıyorlar. 12 yıldır evlat hasreti çekiyorum. Yine bayram geliyor ve yine buruk geçecek. Terörsüz Türkiye için sonuna kadar devletimizin yanındayız" dedi.

        Kandırılarak dağa götürülen oğulları Ömür ve Servet için Diyarbakır'dan gelen İbrahim Yalçın ise "İki oğlumu götürdüler. Oğullarımı her yerde aradım bulamadım. Yıllardır haber alamıyoruz. Kar, yağmur, çamur demeden nöbete devam ediyoruz. Diyarbakır'daki nöbete de katılıyorum. Burada da oğlum için nöbete devam ediyoruz" diye konuştu.

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        #evlat nöbeti
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