Vangölü Ekspresi'nin güzergahında kartpostallık kareler

Orak, "Fotoğrafçı arkadaşlar edindim, Bingöl'ü keşfettim. Bingöllüyüm ama Bingöl'ün bu kadar güzel olduğunu fotoğrafçılar sayesinde öğrendim. Onlar sayesinde Bingöl'ün güzel yerlerini keşfettim. Buraya daha önce de gelmiştim ama bu köprünün ve Vangölü Ekspresi'nin çekimini yapmamıştım. Bugün hava çok güzel ve şahane bir görüntü var burada. Treni çektik, güzel kareler çıkardık. Mutluyum çektiğim karelerden" diye konuştu.