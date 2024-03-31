Van Belediye başkan adayları kimlerdir? Van Belediyesi hangi partide? Van Belediye başkanı kimdir?
Van Belediyesi hangi partide? Van Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Van Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Van Belediyesini hangi parti kazandı ve Van Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Van yerel seçim sonuçları..
Van BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Van Belediye Başkanlığını 260495 alınan oy ve %53.83 oy oranı ile Halkların Demokratik Partisi adayı Bedia Özgökçe Ertan kazanmıştır.
Van Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Halkların Demokratik Partisi 9
Adalet ve Kalkınma Partisi 4
Van BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİONUR YILMAZ - TKP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULAHAT ARVAS - AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÖZAY İLHAN - SP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ZEYNEP SELİM KELEŞ - BTP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı RAFET KAYA - MP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SAİT KIRAN - HKP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET EMİN ARİ - VATAN Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULLAH SADIKSOY - YENİDEN REFAH Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET EMİN ÖZBEY - ZP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ - DSP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET MEHDİ OĞUZ - HÜDAPAR Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SİNAN BİLGİLİ - MİLLİYOL Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ERKAN İRVEN - DEVA Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULLAH AKBAŞ - İYİ Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULLAH ZEYDAN - DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HASAN KEDALİ - DP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALİ ERTUĞRUL AYBEY - MEMLEKET Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULMENAF KIRAN - HAKPAR Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ŞÜKRÜ ŞAHAR - CHP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET ALTINTAŞ - TKH Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MİHRAÇ DEGER - YTP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İDRİS AHİ - BĞMSZ Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
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