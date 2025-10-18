Habertürk
        Van Kalesi'nin surlarına korkuluk | Son dakika haberleri

        Van Kalesi'nin surlarına korkuluk yapıldı

        Van Kalesi'nin surlarına, ziyaretçilerin güvenliği için korkuluk yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 12:42 Güncelleme: 18.10.2025 - 13:08
        • 1

          Birçok medeniyetten izler taşıyan Van Kalesi'nin surlarına, ziyaretçilerin güvenliği için korkuluk yapıldı.

        • 2

          Urartu Krallığı döneminden günümüze kadar ulaşan Van Kalesi, tarih boyunca Urartu, İskit, Med, Pers, Roma ve Sasani gibi birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.

        • 3

          Tarihi yapısı, heybetli görünümü ve sahip olduğu eşsiz manzarayla Van'ın simgeleri arasında yer alan kale, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

        • 4

          Van Gölü ve şehir manzarasını aynı noktadan izleme fırsatı sunan Van Kalesi, ziyaretçilerini etkileyen doğal ve tarihi güzellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak bu durum, zaman zaman güvenlik açısından riskleri de beraberinde getiriyor.

        • 5

          Kalede muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla kale surlarına korkuluk yapıldı.

        • 6

          Vatandaşlar, alınan önlemin yerinde bir karar olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.

        • 7

          Ziyaretçilerden Murat Geç, yapılan çalışmaları yerinde bulduğunu belirtti. Gaziantep'ten geldiğini ve Van Kalesi'ni de ilk kez ziyaret ettiğini ifade eden Geç, "Bence turizm açısından çok önemli değerler kalelerimiz. Van Kalesi de çok değerli, çok güzel ve bütün şehre hâkim bir nokta. Fakat tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra turizme açılması daha uygun olur" dedi.

