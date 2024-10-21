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        Haberler Spor Futbol İngiltere Van Dijk'tan sözleşme açıklaması - Futbol Haberleri

        Van Dijk'tan sözleşme açıklaması

        Liverpool'un defans oyuncusu Virgil van Dijk, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:06
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        Van Dijk'tan sözleşme açıklaması!
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        Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk, yeni kontratı konusunda açıklama yaptı.

        SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

        Menajerinin Liverpool ile yeni sözleşme için masada olduğunu söyleyen Hollandalı savunma oyuncusu, "Menajerim, kulüple görüşmelerine devam ediyor ama bilemiyorum gelecekte neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Açıklamalarına devam eden Virgil van Dijk, "Tüm odağım Liverpool'da, önümüzdeki maçları kazanmak istiyorum, bundan başka bir düşüncem yok. Geleceğin ne getireceğini konusunda şu anda bir fikrim yok. Sadece yeni sözleşme konusunda görüşmelerin başladığını ve devam ettiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

        33 yaşındaki oyuncu, son olarak, "Karar verme zamanı geldiğinde, bundan medyanın haberi olacağını düşünüyorum. Şu anda tüm odağım ve bağlılığım Liverpool'da, bu sezon başarılı olmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

        Liverpool, Virgil van Dijk'i Ocak 2018'de Southampton'dan kadrosuna katmıştı. Liverpool'da 280 maça çıkan Hollandalı savunma oyuncusu 24 gol attı ve 12 asist yaptı.

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