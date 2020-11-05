İHA

Van kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü.

Zaman zaman etkili olan sis ve kar yağışı sürücüleri zor anlar yaşatıyor. İHA'nın haberine göre; ekipler, yoğun sis ve yağışa rağmen iş makineleriyle yolda biriken karları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.