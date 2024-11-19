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        Haberler Gündem Van'da sağanak etkili oldu - Güncel haberler

        Van'da sağanak etkili oldu

        Van'da etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 19:19 Güncelleme: 19.11.2024 - 19:19
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        Van'da sağanak etkili oldu
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        Kentte dünden bu yana aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

        Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Trafiğin aksamaması için polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı, kent sakinleri de duraklara sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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