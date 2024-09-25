Van'da pide ekmeğine zam

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Van'da, 200 gram pide ekmeğinin fiyatı 9 TL oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, "Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birçok kaleme zam geldi. Artan maliyetlerden sonra 200 gram pide ekmeğinin fiyatını 8 TL'den 9 TL'ye çıkardık" dedi.

Sabri Işık, somun ekmeğinin ise yine eski fiyat olan 8 TL'den satılacağını söyledi.