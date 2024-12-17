Van'da kar esareti! Yollar kapandı

Van'da dün akşam başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerdeyse 25 santimetreye ulaştı.

DHA'nın haberine göre Meteoroloji'nin uyarısının ardından Van ve çevresinde dün akşam kar yağışı etkili oldu.

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Kardan dolayı 16 mahalle ve 5 mezraya ulaşım sağlanamadı. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerdeyse yaklaşık 25 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan kırsal mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

Kent merkezinde de kar temizleme çalışması yapıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Büyükşehir ve İpekyolu Belediye ekipleri, kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizliği yaparken, iş makineleri de yolları temizledi. Fotoğraflar: İHA