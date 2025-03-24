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        Haberler Gündem Güncel Van'da kadın kooperatifleri ürünlerini tanıttı | Son dakika haberleri

        Van Büyükşehir stant açtı, kadın kooperatifleri ürünlerini tanıttı

        Van Büyükşehir Belediyesi'nden kadın kooperatiflerine destek. Belediyenin açtığı stantta kadın kooperatifleri ürünlerinin tanıtımını ve satışını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 12:59 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:59
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        Van'da kadın kooperatifleri ürünlerini tanıttı
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        Van Büyükşehir Belediyesi kadın kooperatiflerinde üretilen ürünlerin tanıtımı ve satışına destek olmak için Van AVM'de stant açtı. Hafta sonu süresince açık olan stantta kadınlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

        13 ilçeden birçok kadın kooperatifinin katıldığı stantta hayvancılık, ormancılık, bitkisel ve el sanatlarının yer aldığı ürünler tanıtılarak satışı yapıldı.

        Kadınların el emeği göz nuru çalışmalarının sergilendiği stant, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

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