Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasının ardından, bazı DEM Parti milletvekilleri ile Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan'ın da aralarında bulunduğu grup, Cumhuriyet Caddesinde toplandı.

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Polis ekipleri, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle gruptakilere izin vermedi.

Yapılan uyarılara rağmen yürümekte ısrar edenlere polis müdahale etti.

Dağılarak ara sokaklara kaçan gruptakilerin eylemlerine devam etmesi üzerine yapılan müdahalede 172 kişi gözaltına alındı.