Van'da devam ediyor
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004'ten bu yana her yıl düzenlenen; "20. Çocuk Filmleri Festivali" Van Kültür Yolu kapsamında başladı. Festival 3 Temmu'a kadar devam edecek
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van’da gerçekleştiren ve çocukları kültür ve sanatla buluşturmayı hedefleyen Çocuk Filmleri Festivali'nde ilk gün birbirinden keyifli etkinliklerle başladı.
3 Temmuz’a kadar devam edecek festival çocukları; sinema ile yazım, yapım aşamasından izleme kültürüne dek bir araya getirmeye devam edecek. Sinema kültürünü çocuklara aşılamayı amaçlayan festival, çocukların dünyayı tanımalarını, kendilerini güvenle ifade edebilmeleri ve sanatı çocuklar için erişilebilir hale getirmeyi sürdürüyor.
20. Çocuk Filmleri Festivali, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında bugün atölyeler ve film gösterimleri ile başladı. Van Mall AVM’de gerçekleşen film gösterimleri ve Van Müzesi’nde gerçekleşen atölyeler büyük ilgi gördü.
Festivalin ilk gününde Tiyatro Eğitmeni Burhan Gün oyunculuk atölyesi ile çocuklarla bir araya geldi. 70 kişinin üzerinde bir katılımla gerçekleşen atölyede Gün, çocuklara sahne sanatları hakkında ilham verici bilgiler sundu. Çocukların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olan atölyeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret ederek çocuklara sürpriz yaptı.
Festivalin bir diğer atölyesi ise A90 Pictures CEO’su Mengü Atasağun tarafından gerçekleştirilen film yapım atölyesi oldu. Atasağun ile çocuklar, sinema dünyasının perde arkasını keşfetme fırsatı buldular ve film yapım sürecinin inceliklerini öğrendiler.
Festivalin ilk gününde; 'Karlar Kraliçesi ve Prenses', 'Harika Kanatlar: Maksimum Hız' ve 'Kardeş Takımı' filmlerinin gösterimleri gerçekleşti. Oldukça büyük bir katılımın olduğu gösterimler Van Mall AVM’de gerçekleşti. Etkinlikler boyunca çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.
20. Çocuk Filmleri Festivali, çocukların hem eğlenip hem de öğrenmelerini sağlayan eşsiz bir platform sunuyor. Festival kapsamında gerçekleştirilecek olan atölyeler ve film gösterimleriyle çocuklar sinema sanatının büyülü dünyasında unutulmaz anılar biriktirecek.
FESTİVAL PROGRAMI
1 Temmuz, Pazartesi
11.00: “Cesur Balina Katak”
13.00: Film Okuma Atölyesi – Cem Başak
14.00: “Harika Kanatlar: Maksimum Hız”
14.00: Drama Atölyesi – Bekir Erdem Öz
17.00: “Kardeş Takımı”
2 Temmuz, Salı
11.00: “Benim Tatlı Diş Perim”
13.00: Dans Atölyesi – Fatma Yılmaz
14.00: “Süper Ajan Bernard: Görev Mars”
14.00: Yönetmenlik Atölyesi- Gizem İbak
17.00: “Çocuk Kalbi”
3 Temmuz, Çarşamba
11.00: “Altın Gaga ve Macera Çetesi”
13.00: Kukla Atölyesi – Abdullah Gün
14.00: “Cesur İtfaiyeci”
14.00: Oyunculuk Atölyesi- Duygu Erdem
17.00: “Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör”