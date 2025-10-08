Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Van'da antik kent kalıntısında yeni kitabeler ortaya çıkarıldı

        Van'da antik kent kalıntısında yeni kitabeler ortaya çıkarıldı

        Van'ın Erciş ilçesinde yaklaşık 270 hektarlık alana kurulu ızgara planlı antik kent kalıntısında 6 yeni kitabe bulundu, daha önce tespit edilen oval şekilli kale burcu ve surlardaki suyun tahliyesinde kullanılan drenaj kanalları ortaya çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:55 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da antik kent kalıntısında keşfedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Erciş ilçesinin Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki Zernaki Tepe'de, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğa ve 1,5 kilometre genişliğe sahip tarihi alanda Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

        Van Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun danışmanlığında yapılan kazılarda, alanında uzman akademisyenler de görev yapıyor.

        Van Valiliği ve Erciş Kaymakamlığının da desteğiyle 2021'den bu yana yürütülen kazılar sonucu önemli buluntuların ortaya çıkarıldığı tarihi alanda, bu yıl yapılan çalışmalarda da 4'ü surların üzerinde 6 yeni kitabeye rastlandı, önceki yıllarda belirlenen surlar daha belirgin hale getirildi.

        REKLAM

        Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleri doğrultusunda bu yıl 1 Eylül'de bölgede kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        Antik kentin kuzeydoğu bölümünde yer alan surlar üzerinde yoğunlaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, yaptıkları açmalarla surların daha net görülmesini sağlamaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

        Aynı şekilde kuzeybatı bölümünde de iki açma yaparak surların devamını takip ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi:

        "Bu yılki çalışmalarımızda iki burç arasındaki surda daha önceden bulunanlara ilave olarak 4 tane daha kitabe ile karşılaştık. Ayrıca farklı yerlerde 2 kitabe ortaya çıkardık. Kitabelerden 3 tanesi kendi döneminde veya daha sonraki dönemlerde tahrip edilmiş. Üzerinde herhangi bir yazı bulunmuyor. Üzerindeki tahribatta özellikle kazınmış olduğu gözlemleniyor. Bu da bize iki uygarlık arasındaki çekişme ya da daha sonraki gelen uygarlığın öncekini silme eğilimine gittiği gibi anlaşılıyor."

        REKLAM

        "SU ATIK SİSTEMİYLE DE KARŞILAŞTIK"

        Kazı çalışmalarında önemli bulguların ortaya çıktığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

        "Surun yüzeyinde kitabelerle birlikte su atık sistemiyle de karşılaştık. Bu içeride biriken suyun tahliyesi için yapılmış. Bu da düzenli bir şehrin su atık sistemini, suyun çok iyi bir şekilde surlardan dışarıya aktarıldığını bize göstermesi açısından çok önemli. Surlarda kullanılan taş cinsinden biri kireç taşı. Bu kireç taşı Zernaki Tepe'nin ana kayasını oluşturuyor. Diğeri bazalt dediğimiz taş, o da yaklaşık olarak 4 kilometre mesafedeki alandan getirilerek surlarda kullanılmış. Surun yüksekliği 3 metre civarında ama bu 3 metreden sonra kerpiç duvar var. Bir noktada yaklaşık 120 santimetrelik 8 sıra üst üste konulmuş kerpiç duvar olduğunu görüyoruz. Surun kalınlığı ise 4 metre 25 santimetre. Hem içten hem de dıştan taşla örülmüş vaziyette olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız."

        REKLAM

        "SURLARIN ÇOK GENİŞ, İHTİŞAMLI OLDUĞUNU GÖZLEMEKTEYİZ"

        Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu da Zernaki Tepe'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk ızgara planlı antik kent olma özelliğini taşıdığını belirtti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının, Van Valiliğinin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ve Erciş Kaymakamlığının destekleriyle kazının yapıldığını aktaran Karaloğlu, şöyle konuştu:

        "Bu sene yapılan çalışmalarda 6 kitabe bulundu. Daha önceki kazılarla birlikte şu ana kadar 14 Aramice yazılı kitabe gün yüzüne çıkarıldı. Aynı zamanda su kanalları tespit edildi. Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip bölgemizde yapılan kazılar, antik kentin gün yüzüne çıkmasına vesile oldu. Şu anda bulunduğumuz alanın şehrin giriş kapısı olduğu tahmin ediliyor. O nedenle surların çok geniş, ihtişamlı olduğunu gözlemekteyiz. Yapılan kazı çalışmalarının sonucunda buranın Erciş'in, Van'ın turizmine, tarihine katkı sunacağını, dünya tarihine ışık tutacağını tahmin ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kitabe
        #van
        #Erciş
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        Habertürk Anasayfa