Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar hızla devam ediyor.

BAGAJ TABANINA YERLEŞTİRMİŞLER

Meral Yıldız'ın haberine göre, 22 Aralık günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van-Erciş Karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 28 plaka sayılı yolcu otobüsünde, Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; bagaj tabanına zulalanmış 182 paket halinde toplam 91 Kilo 915 gram eroin maddesi ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak S.K., T.B. ve M.Ç. isimli 3 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.