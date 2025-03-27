Van'da 3 araç kazaya karıştı: 6 yaralı
Van'ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Erciş Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı
Kaza, akşam saatlerinde Van- Erciş karayolu üzerinde Ünseli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Başka bir hafif ticari aracın da karıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciş Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.