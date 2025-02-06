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        Haberler Gündem Güncel Van'da "120 kahraman çocuk" anıldı | Son dakika haberleri

        Van'da "120 kahraman çocuk" için anma programı düzenlendi

        Van'da, 1. Dünya Savaşı sırasında Hoy Cephesi'ndeki askerlere erzak ve cephane taşıyan, dönüş yolunda tipi nedeniyle büyük bölümü şehit olan "120 kahraman çocuk" anıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, "120 isimsiz kahraman, emanetleri cephedekilere teslim ederek görevlerini başarıyla yerine getirir. Dondurucu soğuk karşısında savunmasız ve çaresiz kalan 120 kahraman Vanlı çocuk, 18 asker ve 2 öğretmen beyaz karlar üzerinde soğuğa teslim olur" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:33 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:33
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        Van'da "120 kahraman çocuk" anıldı
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        Van'da, 1. Dünya Savaşı sırasında Hoy Cephesi'ndeki askerlere erzak ve cephane taşıyan, dönüş yolunda tipi nedeniyle büyük bölümü şehit olan "120 kahraman çocuk" anıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen anma programı için Kazım Karabekir Caddesi'nde bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler, Türk bayraklarıyla Kurtuluş Parkı'ndaki 120 Vanlı Kahraman Çocuklar Anıtı'na kadar yürüdü.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, burada yaptığı konuşmada, 1. Dünya Savaşı sırasında yurdun her yerinde olduğu gibi Van ve çevresinde de şiddetli çatışmaların yaşandığını söyledi.

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        Hoy cephesine erzak ve cephane taşıyan Vanlı 120 kahraman çocuğun ortaya koyduğu fedakarlığın unutulmaması gerektiğini belirten Aras, şunları kaydetti:

        "Zaman kaybetmeden Van'da hazırlıklar başlar. 12-17 yaşları arasında öğrencisi bulunan tüm okullara haber gönderilir. Kısa süre içinde yaşları küçük, yürekleri büyük 120 Vanlı çocuk bu göreve gönüllü olur. Çocuklara gidiş gelişlerinde öncülük edecek ve başlarında bulunmak üzere 2 öğretmen ve 18 asker de kafileye katılır. Sınırlı imkanlar ölçüsünde kalınca giysiler giyerek hazırlanan ve bir gecede büyüyen bu çocuklarla vedalaşmak için herkes Van şehir merkezindeki Ulu Cami önünde toplanır. Kafile dualar ve gözyaşlarıyla uğurlanır. Yol uzun, hava ise çok soğuk. Yamaçlı dağ yolunda geceler boyu yürünür. Zorlu kış şartları altında yapılan bu yolculuktan sonra cepheye sağ salim ulaşılır. 120 isimsiz kahraman, emanetleri cephedekilere teslim ederek görevlerini başarıyla yerine getirir."

        Çocukların isimsiz kahramanlar olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Aras, "Kafile Van'a dönmek üzere yola çıkar. Kar yağışı başlamıştır. Dinmek bilmeyen kar yağışı şiddetini artırarak tipiye dönüşür. Adım atmak imkansızlaşır. Zaman geçtikçe yol uzar, umutlar tükenmeye başlar ve sonunda nefesler kesilir, ayaklar işlemez olur. Dondurucu soğuk karşısında savunmasız ve çaresiz kalan 120 kahraman Vanlı çocuk, 18 asker ve 2 öğretmen beyaz karlar üzerinde soğuğa teslim olur" dedi.

        Öğrencilerden Ecrin Er ise "120 kahraman çocuk anısına anıta karanfil bıraktık. O zamanlara giderek garip bir duygu hissettim. Çocukların vatanları ve bayrakları için sergiledikleri davranışlar beni mutlu etti" diye konuştu.

        Programa katılan Vali Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, öğretmen ve öğrenciler, 120 Vanlı Kahraman Çocuklar Anıtı'na karanfil bıraktı.

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        #van haberleri
        #120 kahraman çocuk
        #1. dünya savaşı
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